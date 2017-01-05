中國財經

上證指數輕微低開不足1點後走軟。

上證指數開市報3157點，跌不足1點或0.03%；現報3155點，跌3點或0.11%。

深成指開市報10382點，跌2點或0.02%；現報10377點，跌7點或0.08%。

滬深300指數開市報3368點，升不足1點；現報3366點，跌2點或0.07%。

創業板指數開市報1990點，跌不足1點或0.04%；現報1988點，跌3點或0.17%。

各板塊普遍走低，水泥、石油、鋼鐵、房地產、化工、電力、金融股偏軟；次新股則升1%；煤炭、有色金屬股靠穩。