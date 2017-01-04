中國財經

《證券時報》引述中國保險資產管理業協會統計數據稱，截至2016年底，中國保險資產管理機構累計發起設立各類債權、股權和項目資產支持計劃651項，合計註冊(備案)金額1.65萬億元(人民幣．下同)。

其中不動產領域的投資規模最高，累計達4800.92億元；其次分別是交通領域和能源領域，分別有4797.63億元及2445.4億元。

去年保險資管機構共註冊各類資產管理產品152個，合計註冊規模3174.39億元，按年分別增加25.6%和17.3%，主要投向基礎設施、不動產、保障房等實體經濟和民生建設領域。其中，基礎設施債權投資計劃57個，註冊規模1477.53億元；不動產債權投資計劃77個，註冊規模1001.86億元；股權投資計劃18個，註冊規模695億元。

從收益率來看，基礎設施債權投資計劃平均收益率為5.47%，不動產債權投資計劃平均收益率為6.26%。

截至去年底，保險資金實體項目投資中涉及綠色產業債權投資規模達5257.98億元，投資規模佔比達39.02%。項目涵蓋清潔交通、清潔能源、資源節約與循環利用、污染防治等多個領域。

截至去年底，險資以債權、股權計劃形式參與投資「一帶一路」項目，累計投資規模達5922.64億元。

中國保險資產管理業協會副秘書長陳國力表示，今年將進一步完善信用風險監測系統和提升資產管理訊息交互系統建設，利用訊息化系統互相聯接形成完整閉環，提升行業風險防範能力。