中國財經

農業部部長韓長賦指出，對於集體所有的土地等資源性的資產改革，中央已經有部署，就是要繼續抓好土地承包經營權確認權利登記頒證工作，完善「三權分置」辦法，保持土地承保包關係的長久不變。

韓長賦表示，農村集體資產主要有三類，一是集體所有的土地等資源性資產；二是用於集體統一經營的經營性資產；三是用於公共服務的非經營性資產。這三類資產都有改革的任務，但是要分類施策。

他又稱，對非經營性資產的改革，主要是結合新農村建設，建立探索集體統一經營的運行管護機制。