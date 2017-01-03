中國財經

國家信息中心最新報告預期，中國今年經濟增長會慣性下跌至6.5%左右，稱儘管新增長動力繼續保持較快增長，但比重仍不足20%，難以取代房地產、汽車等傳統製造業的作用。

報告指出，要實現6.5%的預期增長目標，需繼續採取相對積極的調控政策，適當擴大財政赤字和國債發行規模，增強人民幣滙率彈性，甚至實行人民幣一次性貶值。

報告預計，2017年規模以上工業增加值增長5.9%；固定資產投資增長8.5%；社會消費品零售總額增長10%。出口負增長3%；居民消費者價格指數(CPI)增長2%；廣義貨幣供應量(M2)增長12%；財政收入增長3%；城鎮新增就業人數1300萬人；區域經濟整體增幅將略有回落。

報告表示，考慮到中國潛在經濟增長水平和需求變化趨勢，以及現實的需要和可能，報告建議把2017年經濟增長調控目標定在6.5%左右，同時應明確指出調控目標為預期性和指導性，而非約束性。

在財政政策方面，建議中央財政赤字率提高到3.5%左右。實施功能性減稅措施，對國家引導發展的行業和小微企業全面減稅，支持企業進行創新投資。延長1.6升及以下乘用車購置稅減半徵收政策至2017年底。

同時，適度管制外滙流出，對國有企業在海外對房地產、古董、球隊等非實體性、非技術性企業的併購活動要嚴格限制。密切跟蹤研究美國當選總統的經濟政策對中國的影響，防範外滙市場劇烈波動和跨境資金大規模外流引發國內債市、房地產市場等金融風險。