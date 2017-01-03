中國財經

《人民日報》海外版針對金融機構大額交易新規表示，新規中的措施是監管機構參考發達國家經驗後完善監管制度的正常行為，不應被過度解讀；而中國居民個人年度購滙便利化額度並沒有變化，而且中國宏觀經濟、貨幣政策、貿易順差、外資吸引力等基本面也決定中國沒必要「惜滙如金」。

報道引述中國人民銀行研究局首席經濟學家馬駿稱，所謂「大額交易報告」，是指金融機構將達到一定金額以上的交易訊息在規定時限內報告反洗錢主管部門，目的在於協助主管部門開展反洗錢資金監測分析，所以談不上「管制」。

上海市社科院世界經濟研究所研究員周宇也指出，新規有一個明顯的特徵，即對與實體經濟有關的正常用滙需求並未加以限制，而對外滙市場中短期且有洗錢嫌疑的交易則將加強監管。

報道指出，完善外滙監管也是對外開放的題中應有之意。在過去，中國國際收支個人購滙中存在一些漏洞，致使部分違規、欺詐、洗錢等行為時有發生，這些違法行為對廣大普通用滙者形成利益侵蝕。監管完善後，外滙管理部門可據此加強事後核查，並對有關違規違法行為加強管理和處置。

業內人士指出，目前中國宏觀經濟、貿易順差、外資吸引力等領域良好的基本面決定中國沒必要在外滙儲備總量上過度花費精力，毋須「惜滙如金」。