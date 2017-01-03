中國財經

內地股市在今年首個交易日開市靠穩，上證指數輕微高開1點。

上證指數開市報3105點，升1點或0.05%；現報3108點，升4點或0.15%。

深成指開市報10205點，升28點或0.28%；現報10215點，升38點或0.38%。

滬深300指數開市報3313點，升3點或0.12%；創業板指數開市報1965點，升2點或0.15%。

各板塊個別發展，次新股升2%；化工、鋼鐵、有色金屬、煤炭、金融、房地產股靠穩；水泥、石油、電力股偏軟。