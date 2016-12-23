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今日 16:43 中國財經

央企與貴州簽239億人幣大數據合作訂單

中央企業助力國家大數據(貴州)綜合試驗區建設步伐加快，中國電子信息產業集團、中國航天科工集團、中國普天信息產業股份、中國聯通等將投資逾239億元(人民幣‧下同)助力貴州大數據發展。

根據中央企業助力國家大數據(貴州)綜合試驗區建設座談會消息指出，中央企業將與貴州在大數據電子訊息、裝備製造、大健康醫藥等領域開展合作，涉及項目88個，投資金額860.6億元。

其中，大數據類項目43個，涵蓋電子元器件智能製造、智慧農業、智慧城市、智慧政務等，投資總金額239.09億元。

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