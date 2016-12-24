中國財經

北京市住建委、市發改委等9個部門聯合發布《關於轉發通知》，要求禁止房地産經紀機構對服務進行捆綁並收費，不得利用格式條款並借助技術手段強制交易。

《通知》明確了房地産經紀業務的內容，包括收集、記錄、核查、發布房源、客源訊息，協助或代理洽談、簽訂房地産交易合同等服務內容，釐清不動産登記、金融、經營管理等非房地産經紀服務性質，禁止房地産經紀機構捆綁這類服務並收取費用。

此外，《通知》規定房地産經紀機構不得以格式條款、通知、聲明、店堂告示等方式，作出排除或者限制交易當事人權利、減輕或者免除房地産經紀機構責任、加重交易當事人責任等對交易當事人不公平、不合理的規定，不得利用格式條款並借助技術手段強制交易。

北京市行業主管部門今後將加大對房地産經紀機構備案訊息、經營場所公示、從業人員實名從業的實地核查力度；加強對房地産經紀機構及從業人員在接受委托、發布房源信息等經紀行為的監管措施，增加經紀服務合同網上備案的規定，規範單邊獨家代理的服務模式。

各行政管理部門在日常執法檢查和聯合抽查中，發現房地産經紀機構及從業人員存在違法違規行為的，作為不良訊息記入房地産經紀信用檔案。

對情節嚴重、屢教不改、不按要求整改、不配合執法工作的，予以從重處罰、限制其網上簽約、向媒體曝光、在全行業經營場所進行公示。另外，涉及房地産經紀從業人員的，予以限制從業。