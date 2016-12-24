中國財經

中國財政部資料顯示，11月全國共銷售彩票344.82億元(人民幣‧下同)，按年增加38.52億元，增長12.6%。

其中，銷售的彩票主要包括福彩和體彩，上月福利彩票機構銷售178.61億元，增加8.39億元，增長4.9%；體育彩票機構銷售166.21億元，增加30.13億元，增長22.1%。

分地區來看，上月全國共有28個省彩票銷售量出現增長。其中，山東、廣東、河南、江蘇和湖南增加額比較多，分別增加5.66億元、3.73億元、3.47億元、3.18億元和2.99億元。