訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 09:12 中國財經

內地上月全國彩票銷售按年增12.6%

放大圖片

中國財政部資料顯示，11月全國共銷售彩票344.82億元(人民幣‧下同)，按年增加38.52億元，增長12.6%。

其中，銷售的彩票主要包括福彩和體彩，上月福利彩票機構銷售178.61億元，增加8.39億元，增長4.9%；體育彩票機構銷售166.21億元，增加30.13億元，增長22.1%。

分地區來看，上月全國共有28個省彩票銷售量出現增長。其中，山東、廣東、河南、江蘇和湖南增加額比較多，分別增加5.66億元、3.73億元、3.47億元、3.18億元和2.99億元。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。