中國財經

為貫徹國務院有關懲治惡意逃廢銀行債務工作要求，中國銀行業協會擬在全國範圍開展為期一年的「依法保護銀行債權、打擊逃廢銀行債務」專項活動，並已於近期將工作方案下發會員單位。根據計劃，中銀協將於2017年3月底完成逃廢債專項調研，向國務院及有關部門提交打擊逃廢債工作情況報告，細化保護銀行債權工作建議。

據了解，中銀協內部已先行設立「打擊逃廢銀行債務、依法保護銀行債權」工作領導小組，條件成熟時，中銀協還將商請中國銀監會、發改委、人民銀行、國資委、公安部、最高人民法院、最高人民檢察院等部門支持專項活動，探索建立聯席會議機制。

中銀協計劃通過座談會、專題調研等形式，結合江西賽維、東北特鋼等典型案例，進行剖析與解讀，總結逃廢銀行債務特點，摸清逃廢銀行債務情況。截至目前，中銀協先後通報了730多家逃廢銀行債務機構。根據工作計劃，中銀協將於今年11月至明年3月召開專門工作會議，徵集逃廢銀行債務案例、推進「四個一批」專項活動，調研當前逃廢銀行債務基本情況。

「四個一批」指「通報一批」，對一般失信或者逃廢銀行債務的借款人，由中銀協在會員單位內部通報一批；「公示一批」，徵集各會員單位逃廢銀行債務案例，以中銀協名義在中銀協官網及相關媒體公布一批逃廢銀行債務名單。

另外，「督辦一批」，商請最高人民法院執行局、各地高級人民法院執行局挂牌督辦一批勝訴未執行案件；「制裁一批」，對被公示逃廢銀行債務的借款人，由中銀協聯合會員單位停止授信、停辦開立新賬戶、停辦相關法定代表人信用卡，對構成拒不執行法律文書的，啟動刑事自訴程序，追究相關債務人刑事責任。