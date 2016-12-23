中國財經

審計署公布《關於2015年度中央預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況》稱，對國有企業經營成果不實和造成國有資產重大損失、違反中央8項規定精神和廉潔從業規定的問題，基本得到整改，追繳違法所得、違規發放的津補貼、公款消費支出，以及挽回或避免損失共計50.9億元人民幣，處理763人次。

報告反映地方政府債務、商業銀行不良貸款、國有資產管理等領域存在的問題，並提出繼續強化地方政府債務管理，強化金融監管協作，防範財政金融風險等審計建議。