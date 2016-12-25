即巿股評 港股直擊 中國財經

剛剛在香港主板上市的國內手機軟件公司美圖公司(01357)，筆者見有行家預言此股有可能十年後變另一個騰訊(00700)。說實在的，筆者現在絕不敢輕言說這些中國的概念股沒有機會，因為如今的投資世界，除了真正的業績外，炒風也對股價帶來升值潛力，因此這位行家的預言，本人不敢否定。然而筆者也想與大家分享幾個客觀因素，來判斷到底美圖是否真的值得「入貨」。

首先是美圖到底是做什麼的？美圖成立於2008年，當年推出了一款叫美圖秀秀的拍照軟件而在國內火速上位。到了2013年更由軟件改行做硬件，推出了一款叫美圖手機的，到了今天已經推出了近10個型號，最新的型號為M6售價為2399人民幣及Hello Kitty版售價為2699人民幣。

美圖軟件面世已經8年用戶量的確不少（據一些機構調查國內上傳圖片中有近五成以上是發自美圖秀秀的），但由於此軟件是免費的（國內那有收費的軟件呢又？），因此頂多能靠點廣告費來支撐。所以在上市年報中可以看到美圖公司目前的主要收入近九成是靠手機銷售，其招股書上指出2016年上半年，美圖營收人民幣5.855億元，較2015年上半年1.806億元的營收同比增長224.2%。但同時2016年上半年，美圖淨虧損人民幣22億元，較2015年上半年13億元的淨虧損額同比擴大69.2%。那麼我們憧憬一下美圖將力戰手機市場，成另一個小米又如何？據國內的手機銷售報告指出，美圖手機2016年上半年的銷售量只有28.9萬部，與首位「華為」（4377萬台）、第三位「iphone」（2766萬台）及第六位「三星」（1357萬台）根本無法相比。

有說美圖未來會開發電子商務平台，利用數億流量去建立流動商城。那麼美圖的目標是要去挑微信、淘寶及京東這些大佬們的「機」嗎？微信平台全球用戶量達數億，其微信商城建了幾年也未見有錢賺！國美投了百億建的家電商城也落得慘淡收場。另一位地產大亨「萬達」也說了想來分一杯，美圖又憑什麼可以在未來三、五、七年成功呢？筆者真的不敢說夢想不可能成真，只是投資者得再想想了！

李建華