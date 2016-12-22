中國財經

外電引述知情人士透露，阿里巴巴旗下口碑網將獲得12億美元(約93.6億港元)新一輪融資，私募基金Silver Lake、中投、雲峰基金、鼎暉投資及春華資本均參與此輪融資。

是次融資將口碑網估值定為約80億美元(約624億港元)。

知情人士表示，新獲得的融資將用作擴展口碑網業務。口碑網現時有阿里巴巴及螞蟻金融的資金支持。

春華資本證實是口碑網的投資者之一，但未具體說明；螞蟻金融、阿里巴巴、Silver Lake消息不予置評；中投、鼎暉、雲峰未予回應。