外電引述知情人士透露，阿里巴巴旗下口碑網將獲得12億美元(約93.6億港元)新一輪融資，私募基金Silver Lake、中投、雲峰基金、鼎暉投資及春華資本均參與此輪融資。
是次融資將口碑網估值定為約80億美元(約624億港元)。
知情人士表示，新獲得的融資將用作擴展口碑網業務。口碑網現時有阿里巴巴及螞蟻金融的資金支持。
春華資本證實是口碑網的投資者之一，但未具體說明；螞蟻金融、阿里巴巴、Silver Lake消息不予置評；中投、鼎暉、雲峰未予回應。
今日 10:06 中國財經
外電引述知情人士透露，阿里巴巴旗下口碑網將獲得12億美元(約93.6億港元)新一輪融資，私募基金Silver Lake、中投、雲峰基金、鼎暉投資及春華資本均參與此輪融資。
是次融資將口碑網估值定為約80億美元(約624億港元)。
知情人士表示，新獲得的融資將用作擴展口碑網業務。口碑網現時有阿里巴巴及螞蟻金融的資金支持。
春華資本證實是口碑網的投資者之一，但未具體說明；螞蟻金融、阿里巴巴、Silver Lake消息不予置評；中投、鼎暉、雲峰未予回應。
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