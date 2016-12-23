中國財經

A股開市走軟，上證指數低開4點。

上證指數開市報3134點，跌4點或0.15%；現報3133點，跌6點或0.19%。

深成指開市報10304點，跌2點或0.02%；現報10298點，跌8點或0.08%。

滬深300指數開市報3333點，跌2點或0.07%；創業板指數開市報1987點，升1點或0.07%。

各板塊普遍向下，水泥、石油、鋼鐵、煤炭、房地產、電力、有色金屬、化工、金融股偏軟；次新股則升逾1%、酒店旅遊、電子器件股亦靠穩。