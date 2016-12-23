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今日 09:32 中國財經

潘功勝:中國跨境資本流動風險可控

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中國人民銀行副行長、國家外滙管理局局長潘功勝表示，目前中國跨境資本流動風險可控，支撐外滙市場穩定的根本性因素仍然長期存在；健康有序的外滙市場是各類市場參與主體的共同利益訴求。

潘功勝早前會見中國銀行業協會外資銀行工作委員會外資銀行代表時稱，各商業銀行辦理外滙業務要切實履行展業原則，加強真實性合規性審核；要引導市場主體合理使用資金，發現問題及時報告，共同維護外滙市場穩定。

他指出，外滙管理堅持穩中求進總基調，兼顧便利化和防風險，加強外滙市場監管，嚴厲打擊外滙市場違法違規行為。

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