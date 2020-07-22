重要通告 港股直擊

正通汽車(01728)表示，對於有媒體報道指公司結欠本金3.8億美元(根據綠鞋機制獲行使增加至4.15億美元)的定期貸款融資之尚未償還分期還款存在違約，該公司建議修訂部分貸款還款到期日至明年1月。

正通汽車稱，鑑於新冠病毒疫情影響，公司先行建議貸款方修訂支付貸款本金25%的第3期還款到期日，由今年7月20日修訂至明年1月19日。討論在建議性進展中，各方預計於未來數周內將修訂7月分期還款的還款日期。

另外，根據有關貸款的融資協議條款，公司已分兩期按時償還貸款本金的30%及其應計利息。