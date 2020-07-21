重要通告 港股直擊

灣區發展(00737)發盈警，預料截至6月底止中期股東應佔虧損約1.15億元(人民幣．下同)。

該公司2019年度同期股東應佔溢利2.97億元，每股基本盈利9.65分。

灣區發展解釋，預期盈轉虧，主要由於集團錄得應佔合營企業業績約1.1億元虧損，而去年同期則錄得應佔該等合營企業業績約3.5億元盈利，該虧損主要根據國内交通運輸部的通知，因應新型冠狀病毒肺炎的疫情狀況，全國收費公路由2月17日至5月5日期間免收車輛通行費，導致集團的合營企業路費收入減少。