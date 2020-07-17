重要通告 香港財經

維達國際(03331)公布，截至6月底止上半年淨利潤大幅上升1.07倍，至9.13億元，符合早前盈喜的預測，每股盈利0.763元，派中期息每股10仙，按年增42.8%。

期內，總收益為76.34億元，相當於自然增長0.9%及以港元計算下跌3.3%。

集團又宣布，麥燾(Christoph Michalski)為尋求職業發展，辭任執行董事兼行政總裁，10月1日起生效，之後調任非執行董事。由主席李朝旺的女兒、現任執行董事兼副行政總裁李潔琳接任行政總裁，10月1日起生效。