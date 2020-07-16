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今日 20:15 重要通告 港股直擊

工行擬向國家綠色發展基金出資80億人幣

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工商銀行(01398)公布，簽署《國家綠色發展基金股份有限公司發起人協議》，擬出資80億元人民幣參與投資國家綠色發展基金，自今年起分5年實繳到位，認繳出資佔比約為9.04%。

該行指出，本次投資資金來源為自有資金。投資是結合國家全面加強生態文明建設的重大決策、該行的發展戰略及
業務資源作出的重要布局，是服務實體經濟、推動經濟和社會可持續發展的戰略選擇，是貫徹落實綠色發展理念、踐行大行擔當的又一大舉措，對於該行提升綠色產業服務能力、推動綠色金融業務發展具有重要意義。

下載港交所通告原文

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