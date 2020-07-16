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港交所通告
重要通告
債券及結構性產品 - [停牌 － 牛熊證]
阿里摩通零八牛E(55691
),美團摩通零八牛E(55724
),平安摩通零八牛E(55726
),恒指摩通二甲牛O(55785
),恒指摩通二甲牛F(56612
),恒指摩通三一牛R(56897
),恒指摩通三四牛V(56960
),恒指摩通二甲牛T(57057
),南中摩通零八牛B(57196
),恒指摩通零甲熊F(57898
),中企摩通零乙牛C(58124
),中企摩通二乙熊A(58125
),恒指摩通三一牛V(58342
),恒指摩通三三牛X(58355
),恒指摩通三四牛X(58378
),恒指摩通三九牛M(58381
),恒指摩通三三牛H(58408
),恒指摩通二甲牛B(58492
),恒指摩通三三牛E(59351
),恒指摩通三二牛R(59353
),恒指摩通三三牛B(59355
),恒指摩通三三牛C(59357
),恒指摩通三四牛Y(59753
),騰訊摩通零八牛K(60245
),恒指摩通三三牛P(60334
),美團摩通零八牛G(60577
),恒指摩通二乙牛C(61557
),恒指摩通二乙牛Z(61618
),恒指摩通三二牛Y(61777
),美團摩通零八牛F(61927
) 交易所通告 - 停牌(3KB, htm)