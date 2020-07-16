今日 08:57
港交所通告
重要通告
債券及結構性產品 - [停牌 － 牛熊證]
恒指摩通三四牛P(50264
),恒指摩通三一牛L(50273
),騰訊摩通零八牛F(50574
),美團摩通零八牛B(50575
),平安摩通零八牛D(50610
),恒指摩通二十牛P(50688
),恒指摩通二乙牛B(50748
),恒指摩通三一牛P(50749
),恒指摩通三二牛J(50754
),恒指摩通三三牛W(50758
),恒指摩通三三牛A(50765
),恒指摩通二甲牛V(51109
),恒指摩通三一牛W(51113
),恒指摩通三三牛Z(51136
),恒指摩通三四牛S(51141
),恒指摩通零七熊J(51168
),恒指摩通零七熊N(51184
),恒指摩通零七熊S(51437
),恒指摩通三一牛X(51472
),恒指摩通三三牛D(51473
),恒指摩通三二牛L(51486
),恒指摩通三四牛T(51489
),恒指摩通三四牛U(51492
),恒指摩通三三牛T(51639
),恒指摩通零八熊U(52583
),恒指摩通零八熊J(53470
),恒指摩通三二牛M(55038
),恒指摩通三一牛Y(55084
),恒指摩通三一牛Z(55623
),騰訊摩通零八牛I(55660
) 交易所通告 - 停牌(3KB, htm)