 
熱門：

今日 08:57 港交所通告 重要通告

債券及結構性產品 - [停牌 － 牛熊證]

恒指摩通三四牛P(50264),恒指摩通三一牛L(50273),騰訊摩通零八牛F(50574),美團摩通零八牛B(50575),平安摩通零八牛D(50610),恒指摩通二十牛P(50688),恒指摩通二乙牛B(50748),恒指摩通三一牛P(50749),恒指摩通三二牛J(50754),恒指摩通三三牛W(50758),恒指摩通三三牛A(50765),恒指摩通二甲牛V(51109),恒指摩通三一牛W(51113),恒指摩通三三牛Z(51136),恒指摩通三四牛S(51141),恒指摩通零七熊J(51168),恒指摩通零七熊N(51184),恒指摩通零七熊S(51437),恒指摩通三一牛X(51472),恒指摩通三三牛D(51473),恒指摩通三二牛L(51486),恒指摩通三四牛T(51489),恒指摩通三四牛U(51492),恒指摩通三三牛T(51639),恒指摩通零八熊U(52583),恒指摩通零八熊J(53470),恒指摩通三二牛M(55038),恒指摩通三一牛Y(55084),恒指摩通三一牛Z(55623),騰訊摩通零八牛I(55660) 交易所通告 - 停牌(3KB, htm)

下載港交所通告原文

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads