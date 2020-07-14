今日 12:29
重要通告
港股直擊
金輪天地(01232)宣布，獲分配2000萬股港龍中國地產(06968)股份，佔後者已發行股本1.25%，每股作價3.93元。
計及其他佣金及費用，金輪天地總付7939.3萬元。
公交乘客須戴口罩 違令罰5000
今日信報
41宗本地感染單日新高 確診者捐血已輸病…
紀曉風
｜
今日信報
港股呈資金市 大漲小回格局
恒昇
｜
今日信報
阿爺出手防泡沫 A牛瘋漲暫收斂
習廣思
｜
今日信報
九龍東北急速爆疫 張竹君：有啲失控
馬斯克酬金破46億 穩座美國最高薪CEO
StartupBeat
冷凍庫與肺炎疫情
關德祺中醫師｜ 信健康
【良言共享】5原因看好中國「慢牛」股市
王良享
｜
財富管理
納指收市倒插逾2% 道指蒸發超過500點升幅
國際財經 ｜ 今日 04:10
華府制裁中國手段 據報排除打擊香港聯滙
國際財經 ｜ 今日 06:01
【國際早班車】華府制裁中國手段 據報排除打擊港聯滙
國際財經 ｜ 今日 07:56
開市焦點:納指急回港股或低開 留意濠賭股
港股直擊 ｜ 今日 08:36
陳肇始:若疫情惡化食肆或要全日禁堂食
時事脈搏 ｜ 今日 09:21
華府擬廢中美審計監督協議
國際財經 ｜ 今日 08:21
輝瑞及BioNTech新冠疫苗料短期內通過審批
時事脈搏 ｜ 今日 01:01
恒指突插逾500點 騰訊阿里沽壓大
港股直擊 ｜ 今日 10:39
黎智英售台灣一物業 交易涉逾16億港元
香港財經 ｜ 今日 02:11
美國加州即時禁止室內餐飲娛樂活動
國際財經 ｜ 今日 03:38
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2020 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞