重要通告 港股直擊

中國飛鶴(06186)發公告，稱注意到殺人鯨資本(Blue Orca Capital)一份報告載有對公司財務表現的指控，澄清該報告中的相關指控，毫無事實根據或為失實陳述，公司保留採取法律措施包括提起訴訟的權利。

殺人鯨資本的報告指控飛鶴誇大盈利能力及收入，並隱瞞10億元計的營運開支，認為每股合理估值僅5.67元。

對於物流公司及收入確認的指控，飛鶴解釋，僅對直接送往經銷商部分的產品於交貨時確認收入，由工廠倉庫往各分倉倉庫之間的物流屬於調撥，因而不會確認收入。除日常物流業務外，公司與其物流服務供應商之一的克東瑞信達物流無任何其他關聯。

另外，公司認為，尼爾森統計的數據未必能用於全面反映公司的實際運營情況，而公司未向中國商務部申報過運營數據，該報告中所謂的商務部數據並未提供明確來源或鏈接，其數據可信度成疑。

關於運營費用的指控，公司表示，截至去年6月底共計擁有5422名全職員工，該報告中所稱的5萬多名人員應該是包含集團經銷商和終端零售店的所有市場服務人員所得出的數字。另外，由於廣告服務供應商能夠向集團提供可觀的折扣，集團得以在有效控制廣告成本的基礎上，增強集團品牌和產品的廣告宣傳力度。

就飛鶴泰來收入及退稅的指控，公司指出，雖然泰來工廠尚在建設中，飛鶴(泰來)乳品於2016年成立後即開始進行貿易活動(即銷售集團的產品)，並由此產生收入及稅項。飛鶴泰來自2016年以來的退稅是基於該等貿易活動(而非基於生產活動)而產生的。