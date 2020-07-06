今日 12:22
重要通告
港股直擊
城建設計(01599)公布，截至6月底止第二季重要項目中標共計10.94億元(人民幣‧下同)。
其中，勘察、設計及諮詢板塊中標4.92億元，工程總承包板塊中標6.01億元。
美對華多項制裁擬日內公布
今日信報
添2本地確診 粥麵店員診所護士中招
紀曉風
｜
今日信報
【信報月刊】負面情緒爆煲 學生「腸易激」…
中美交惡華裔遭殃 社會躁動槍股爆升
畢老林
｜
今日信報
【信報月刊】通縮若來臨 全球樓價將急跌
疫市物流艱苦求存
StartupBeat
選對晶體能改善視力
黃澤銘醫生｜ 信健康
中美脫鈎下的投資世界
陳致強
｜
財富管理
法國不禁華為5G 鼓勵電訊商避免採購
國際財經 ｜ 今日 05:36
武漢研究所據報2013年接收病毒樣本 與新冠近似
時事脈搏 ｜ 今日 02:58
畢非德購Dominion天然氣資產 涉780億
國際財經 ｜ 今日 03:45
滙控美信用卡業務據報貸款損失或逾兩成
港股直擊 ｜ 今日 10:16
恒指曾飆565點逼近二萬六 中資金融股領漲
港股直擊 ｜ 今日 10:05
開市焦點:道期黑期均升近百點 關注特朗普動作
港股直擊 ｜ 今日 08:48
【盤房來料】新舊經濟股聯手 港股重返牛熊線上
即巿股評 ｜ 今日 13:21
中國再禁入口巴西兩間工廠肉製品
國際財經 ｜ 今日 03:19
【輪證贏家】三樣嘢反映恒指仲有氣有力
港股直擊 ｜ 今日 10:58
英央行促銀行準備迎接負利率挑戰
國際財經 ｜ 今日 03:28
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2020 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞