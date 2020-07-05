港股直擊 重要通告

金界控股(03918)宣布，柬埔寨衞生部同意於7月8日重啟集團貴賓業務及角子博彩機業務。

金界控股表示，柬埔寨衞生部與公司於6月底簽立諒解備忘錄，同意金界重啟貴賓業務及角子博彩機業務。諒解備忘錄將於落實衞生部要求的若干措施後於簽署日期起一周內生效。

衞生部技術小組周六(4日)對NagaWorld賭場場所進行實地檢查，並得出結論認為，公司符合衞生規則的要求，以及衞生部為預防新冠病毒擴散而制訂的標準操作程序的要求。因此，公司獲簽發了批准證書，獲准於7月8日重啟貴賓業務及角子博彩機業務。