 
熱門：

今日 22:05 港股直擊 重要通告

金界控股:柬埔寨賭場業務重啟

金界控股(03918)宣布，柬埔寨衞生部同意於7月8日重啟集團貴賓業務及角子博彩機業務。

金界控股表示，柬埔寨衞生部與公司於6月底簽立諒解備忘錄，同意金界重啟貴賓業務及角子博彩機業務。諒解備忘錄將於落實衞生部要求的若干措施後於簽署日期起一周內生效。

衞生部技術小組周六(4日)對NagaWorld賭場場所進行實地檢查，並得出結論認為，公司符合衞生規則的要求，以及衞生部為預防新冠病毒擴散而制訂的標準操作程序的要求。因此，公司獲簽發了批准證書，獲准於7月8日重啟貴賓業務及角子博彩機業務。

下載港交所通告原文
  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

    You are currently at: www.hkej.com
    Skip This Ads