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今日 21:16 重要通告 港股直擊

現代牧業料中期盈利增長逾40%

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現代牧業(01117)發盈喜，預期截至今年6月底止中期溢利將錄得不低於1.9億元(人民幣‧下同)，按年增長不低於40%。

中期盈利當中包含該公司向合資公司注入可生產能源的資產，確認的一次性出售淨收益6700萬元。去年同期盈利包含一次性應收賬款減值撥回1.09億元。撇除 上述兩個一次性收益，溢利按年將大幅增長4倍以上。

該公司表示，中期盈利增長得益於上半年原料奶產量及銷量均按年錄得近雙位數增長；成本持續降低；及原料奶平均市場價格維持穩定，並且比去年同期有輕微 增加。

下載港交所通告原文
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