今日 16:44
重要通告
港股直擊
美的置業(03990)公布，今年首6個月合同銷售額約482億元人民幣，按年增長2.12%。
期內，已售建築面積約437.9萬平方米，按年跌3.25%。
港股開季飆697 大成交底氣足
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孳息封頂費思量 操之過急反不妙
畢老林
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End of Hong Kong as we know it
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謝棟銘
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