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今日 08:37 重要通告 港股直擊

中信証券中信建投否認合併計劃

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中國最大券商中信証券(06030)與中信建投証券(06066)分別發表澄清公告，稱未獲悉合併計劃的相關訊息。

彭博昨日引述消息報道指，兩券商的黨委已經批准，中信証券母公司中信集團向中央匯金收購中信建投股份，為兩券商合併鋪路，將打造為一家身價達820億美元(約6396億港元)的投資銀行巨擘。

中信証券表示，注意到媒體的報道，公司未獲悉有關上述傳聞的相關訊息，也不存在應披露未披露的訊息。

中信建投於聲明中說，未曾召開過黨委會審議批准相關計劃，也未得到任何股東有關上述傳聞的書面或口頭的訊息。

下載港交所通告原文

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