今日 21:46
重要通告
港股直擊
年年卡(03773)公布，預期截至6月底止，中期將錄得盈利不少於1500萬元(人民幣‧下同)；去年同期股東應佔盈利35.1萬元。
該公司預期盈利上升主要是收益增加及收益成本的減少。
該股將於明日復牌。
港國安法實施 重罪囚終身
今日信報
美停出口國防設備 敏感科技限輸港
【信報月刊】去中國化殃及池魚 華人買槍自…
半年結波濤未現 強勢股力挺難跌
陸文
｜
今日信報
【信報月刊】價值扭曲時代 買科技大藍籌
FaceApp爆私隱爭議 須留意存取權限
StartupBeat
Will the US risk rally endure?
Mona Mahajan｜ EJ Insight
儲局工具箱彈藥足
Liz Ann Sonders
｜
財富管理
美商務部:允許向香港出口部分商品至8月28日
香港財經 ｜ 今日 11:00
羅兵咸永道趙柏基:大部分客戶依然選擇在港上市
香港財經 ｜ 今日 10:55
英國向300萬BNO持有人提供5年居留期
時事脈搏 ｜ 今日 20:23
澳門6月賭收下挫97% 連跌9個月
香港財經 ｜ 今日 13:49
蓬佩奧:港區國安法實施 美不會袖手旁觀
時事脈搏 ｜ 今日 11:17
財新中國6月製造業PMI創半年高
中國財經 ｜ 今日 10:26
財新PMI勝預期 滬指半日升近1%
中國財經 ｜ 今日 11:39
中國警方:有人冒充老干媽名義 騰訊或受騙
中國財經 ｜ 今日 18:13
警方拘逾180人 當中7人涉違港區國安法
時事脈搏 ｜ 今日 18:03
滙控委任梅愛苓為獨立非執行董事
重要通告 ｜ 今日 18:43
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2020 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞