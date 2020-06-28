今日 18:49
重要通告
港股直擊
生興控股(01472)公布截至3月底止全年業績，期內股東應佔溢利4803萬元，按年增長17%；每股盈利6.32仙，派末期息每股1仙。
期內收益約5.156億元，按年上升18.6%。
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