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阿里巴巴任命李春接任Lazada CEO

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阿里巴巴(09988)任命目前負責旗下東南亞電商平台Lazada印尼業務的李春，擔任Lazada的首席執行官(CEO)。

Lazada表示，李春將自7月份起上任。在加入Lazada之前，李春於2014至2017年期間擔任阿里巴巴企業對企業部門的首席技術官。他曾任Lazada技術平台的首席架構師，目前擔任Lazada總裁。

李春指出，過去3年，在區域和國家層面以及技術和商業領域，對公司所面臨的巨大機遇和挑戰有了全面了解，Lazada將在該地區加倍技術投資。

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