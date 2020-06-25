今日 19:23
重要通告
港股直擊
衍生集團(06893)公布，截至3月底止全年虧損1978.9萬元，去年同期錄得盈利466.8萬元；每股虧損1.81仙，不派末期息。
期內，收入1.76億元，按年跌4.22%。
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