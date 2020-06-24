今日 18:54
重要通告
港股直擊
怡邦行控股(00599)公布，截至3月底止全年股東應佔溢利1132.6萬元，按年下跌24.92%。每股溢利1.89仙，末期息0.5仙。
期內，收益5.1億元，按年減少5.43%。
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