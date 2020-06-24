重要通告 港股直擊

圓通速遞國際(06123)表示，預期截至6月底止中期純利按年飆升約10倍。該公司去年同期股東應佔溢利514.3萬元。

該公司解釋，預期盈利上升，主要由於歐美新型冠狀病毒疫情下，對於健康及醫療用品的需求大幅上，得益於海外子公司業務往來及海外貨運代理業務合作夥伴的業務網絡，集團大量提供包機業務。

此外，疫情下空運航班數量大幅減少，受惠於與航空公司的長期合作及良好業務關係，集團能獲得倉位保障以滿足客戶需求；由於集團實施成本管控措施並持續致力提升員工工作效率，員工成本及其他管理費用下降。