今日 21:03
重要通告
港股直擊
遠東酒店實業(00037)預料，截至3月底止，全年淨虧損將大幅增加；去年同期股東應佔虧損959.55萬元。
該公司指出，淨虧損增加，主要由於投資物業之公平值大幅減少所致。
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