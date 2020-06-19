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今日 16:50 重要通告 港股直擊

德基科技料中期虧損擴大

德基科技控股(01301)發盈警，預料截至6月底止中期股東應佔淨虧損按年增加約15%至25%，收益料減少約40%至50%。

該公司2019年度同期股東應佔虧損2402.8萬元(人民幣‧下同)，每股虧損3.87分；收益2.07億元。

德基科技控股解釋，預期虧損擴大，主要由於若干合約的收益確認延誤，以及存貨減值撥備增加。至於預期收益下跌，因新冠病毒疫情於今年初爆發之影響。集團不僅於今年上旬難以安排物流向中國若干省份的部分客戶交貨，客戶的若干工作場所亦暫停營運及延遲瀝青混合料攪拌設備之調試。

下載港交所通告原文

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