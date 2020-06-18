 
熱門：

今日 21:20 重要通告 港股直擊

阿里影業擬新交所主板除牌

阿里影業(01060)宣布，已尋求並接獲新加坡證券交易所確認其不反對該公司擬於新交所主板自願除牌。

該公司解釋，尋求於新交所主板除牌，主要由於核心業務均於中國，因此認為，聯交所在地理位置上更能配合該公司業務。保留於聯交所的單一第一上市地位，可令該公司集中資源發展中國業務，並有機會提高其於聯交所之股份成交量。

此外，除牌將令該公司減除與新交所規定相關之行政開支及合規責任，得以降低法務風險及合規成本；新交所的成交量遠低於聯交所，令該公司當前的雙重上市安排缺乏協同效益。

下載港交所通告原文

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads