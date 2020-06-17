今日 09:16
重要通告
港股直擊
中國黃金國際(02099)發行2023年到期3億美元經擔保債券，年利率2.8厘。
發售債券所得款項淨額約2.987億美元(約23.1億港元)，擬用作償還現有債務，及一般企業用途。
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