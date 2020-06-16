今日 09:08
重要通告
港股直擊
中國重汽(03808)宣布，蔡東由於工作安排變動，已辭任總裁職務，6月15日起生效。他將繼續擔任執行董事及董事長，以及若干附屬公司之董事。
公司亦宣布，執行董事劉正濤獲委任為總裁，6月15日起生效。
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港澳辦：中央對特殊案件有管轄權
不要誇大美股「戰狼」力量
畢老林
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COVID-19 and the bio-revolution
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