今日 08:24
重要通告
港股直擊
美高梅中國(02282)公布，發行5億美元於2025年到期的優先票據，年利率5.25厘。
票據發售所得款項淨額約為4.93億美元，擬用於償還循環信貸融通下的部分未償還款項以及作一般公司用途。
京東39.7萬人捧場 凍資2850億
今日信報
H按息有望低見1.6厘
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恒昇
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減持明智 離場太早
畢老林
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民陣促張建宗豁免限聚令准遊行
【私銀觀】經濟重開之際中美爭拗添風險
譚慧敏
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財富管理
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