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今日 09:02 重要通告 港股直擊

林達控股擬重組債務集資最多1.8億

林達控股(01041)表示，經審閱上年度財務業績後，公司一直考慮重組債務的各種選擇方案，現與華聯資本就集團的可能重組計劃訂立條款清單。截至去年底，重組債務金額約1.5億元。

重組計劃將包括集資等多項事項，集資可能以股份認購，及／或公開發售的方式進行，預期集資金額最多為1.8億元，所得款項將用於償還債務、重組成本、新商機及一般營運資金。

華聯資本分別由林達控股主席兼執行董事黃斌持有間接權益之公司Radiant Assets Management Limited，及股東謝炳擁有60%及40%。

下載港交所通告原文

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