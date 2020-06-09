今日 23:20
重要通告
港股直擊
西王特鋼(01266)公布，截至去年底止全年股東應佔溢利1978.9萬元(人民幣‧下同)，按年下跌97.94%，每股盈利0.87分，不派末期息。
期內，營業額111.7億元，按年減少6.27%。
派一萬6．21登記 7．8起收款
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