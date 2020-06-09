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今日 17:27 重要通告 港股直擊

國航斥35億認購國泰供股

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中國國航(00753)宣布，已不可撤銷地承諾在國泰航空(00293)供股中，促使各相關附屬公司以認購價每股國泰供股股份4.68元，承購所有根據國泰供股其各自有權認購的國泰供股股份。

在落實國泰供股後，國航預計相關附屬公司將承購共計7.51億股國泰供股股份，總代價預計為約35.14億元，擬以集團自有資源支付。

供股完成後，國航將為國泰19.31億股之實益擁有人，公司於國泰的持股比例將保持不變，即佔屆時國泰航空已發行總股數的29.99%。假設所有國泰供股股份均已獲接納及認股權證已全部轉股，緊隨國泰資本重組建議完成後，國航於國泰的持股比例將減至28.17%。

國航亦承諾，各相關附屬公司不會通過國泰供股中的超額申請的方式，進一步申請額外的國泰供股股份。

國航指出，作為國際金融中心，粵港澳大灣區發展戰略的重要組成部分，香港將繼續保持國際航空樞紐的重要地位。隨着疫情逐步緩解，全球經濟復甦將帶動航空需求恢復增長，國泰作為紮根香港並深具影響力的航空公司必將持續受益。本次由香港特區政府參與、以及太古與國航作為主要股東牽頭的國泰資本重組建議，將有助於國泰應對危機，並為未來業務增長做好充分準備。

國航將於明日(10日)上午9時起恢復買賣。

下載港交所通告原文

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