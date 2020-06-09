今日 09:12
重要通告
港股直擊
建業地產(00832)公布，發行4億美元2023年到期優先票據，年息率7.65厘。
公司擬運用所得款項淨額作償還將於一年內到期之現有中長期境外債項。
派一萬6．21登記 7．8起收款
今日信報
明市議會擬解散警隊 撤經費建新制
海南概念難炒 內需仍是王道
譚曉涵
｜
今日信報
期指短線關鍵24777 企穩可再上層樓
陳檬
｜
今日信報
【信報月刊】人類不能被工作界定 哲學教授…
新冠肺炎與中風
梁嘉銘醫生｜ 信健康
Which economic stimulus works?
Joseph E. Stiglitz｜ EJ Insight
【私銀觀】重啟經濟利好股市
陳敏蘭
｜
財富管理
道指收市升461點 納指創歷史新高
國際財經 ｜ 今日 04:13
【信報短評】國際對華資加堤設防 港資恐水洗難清
香港財經 ｜ 昨日 23:01
太古、國泰及國航停牌
重要通告 ｜ 今日 09:00
【EJFQ信析】勿與聯儲局為敵 超級芬佬也失算
即巿股評 ｜ 今日 07:39
【國際早班車】金管局再入市 沽逾36億港元
國際財經 ｜ 今日 07:29
金管局再入市 沽逾36億港元
香港財經 ｜ 今日 06:48
兩學童墮樓身亡 教育局:會提供適切支援
時事脈搏 ｜ 昨日 23:22
開市焦點:再戰二萬五關 太古系停牌
港股直擊 ｜ 今日 08:54
央行料續推量寬 紐約期金升逾22美元
國際財經 ｜ 今日 04:44
期指夜市收報24874 高水97點
香港財經 ｜ 今日 03:30
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2020 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞