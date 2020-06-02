重要通告 港股直擊

就英國《金融時報》報道，指東亞銀行(00023)正與財務和戰略投資者就出售旗下香港和中國內地銀行業務進行初步討論。東亞發公告澄清，全面的策略性檢討正在進行，當中並未就出售中港銀行業務與外界進行討論，亦未就旗下業務和資產的策略選項作出任何決定。

東亞稱，一直與顧問高盛緊密合作，繼續對業務和資產進行全面評估，並專注識別潛在策略性交易，該等交易將可提升現有業務和資產的價值，以及潛在非核心資產的策略選項。將在今年9月30日或之前公布檢討的最新情況，並將適時公布有關檢討的其他任何重大發展。