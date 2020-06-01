今日 12:17
港股直擊
香港財經
重要通告
領展(00823)公布，截至3月底止全年可分派總額59.65億元，按年增長4.23%。每基金單位末期分派145.72仙，按年增3.68%。
期內，收益107.18億元，按年增長6.78%。
領展不擬申請保就業計劃 無計劃裁減全職員工
香港財經 ｜ 今日 13:06
領展全年每基金分派增6%
港股直擊 ｜ 今日 12:41
特朗普留餘地 六絕月未脫險
今日信報
全美示威4死 明州州長斥外部勢力煽動
【信報月刊】一半startup資金鏈恐斷…
美股唔怕離地只懼內亂
畢老林
｜
今日信報
【信報月刊】專家：兩大因素支撑 油價長遠…
fb冀續服務港人
StartupBeat
Cooperate with China or suffer
Andrew Sheng and Xiao Geng｜ EJ Insight
內地經濟逐漸復甦
許長泰
｜
財富管理
【跨市博弈】戰狼上身沒好處 港交所愈來愈吃重
即巿股評 ｜ 今日 06:50
網易傳本周招股 入場費12727元
港股直擊 ｜ 今日 09:58
【每月拆局】六月股市:典型政治市 瘋狂地波動
即巿股評 ｜ 今日 07:00
港股直擊 ｜ 今日 12:41
【盤房來料】港交所繼續跑贏大市
即巿股評 ｜ 今日 13:14
開市焦點:黑期升逾兩百點 領展放榜
港股直擊 ｜ 今日 08:49
恒指曾飆844點 友邦升6%
港股直擊 ｜ 今日 10:21
恒指高開578點返10天線 工行友邦高開3%
港股直擊 ｜ 今日 09:30
特朗普據報與fb行政總裁通電 或涉騷動爭議性內容
時事脈搏 ｜ 今日 05:32
歐盟貿易專員研競逐WTO總幹事
國際財經 ｜ 今日 04:48
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