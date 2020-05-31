港股直擊 重要通告

皓天財經集團(01260)發盈警，預期3月底止年度溢利將有所減少。

該公司表示，期內因香港社會事件和新型冠狀病毒導致全球經濟停頓，正常工作無法開展，公司收入產生下降，也對公司營業造成嚴重影響。