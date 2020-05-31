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今日 18:31 重要通告 港股直擊

遠大擬斥900萬歐羅入股比利時疫苗商

遠大醫藥(00512)公布，與比利時eTheRNA訂立股權投資協議，遠大將在投資協議約定的相關條件滿足後，對eTheRNA進行900萬歐羅股權投資。

通告指出，待股權投資全部完成後，遠大將獲得eTheRNA約13%的B類優先股，以及一個董事席位。

eTheRNA為一家臨床階段的mRNA新型疫苗技術公司，於2013年由布魯塞爾自由大學免疫學家Kris Thielemans教授，聯同其他合作夥伴建立研發平台，用於腫瘤免疫治療和感染性疾病疫苗等相關產品的研發。

下載港交所通告原文

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