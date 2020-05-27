香港財經 港股直擊 重要通告

港交所(00388)公布，旗下期交所與MSCI簽訂協議，授權期交所使用MSCI亞洲及新興市場股票指數，根據有關指數在期交所初步推出37隻期貨及期權合約。

這批亞洲及新興市場指數包括MSCI新興市場亞洲指數、MSCI中國自由指數、MSCI日本指數、MSCI台灣指數、MSCI新加坡指數及MSCI印度指數。

期交所待獲得監管機構批准後，會因應市況推出MSCI亞洲及新興市場期貨及期權合約。待期交所確定有關合約的推出日期後，港交所將會通知市場，並同時提供產品的合約細則。