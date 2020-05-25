今日 09:11
重要通告
港股直擊
國能國際資產(00918)於截至3月底止全年，股東應佔溢利937.6萬元，每股盈利1.21仙。去年同期虧損2824.9萬元。不派息。
期內，營業額2.1億元，按年增加1.18倍。
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街頭再衝突 拘逾180人 10傷一危殆
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陸永
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陳梓欣醫生｜ 信健康
The digital path to citizen-centric finance
Achim Steiner｜ EJ Insight
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美股周一假期休市 後市關注經濟數據儲局評估
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